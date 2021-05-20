Всегда будь готов! Челябинцев от мала до велика торжественно приняли в пионеры

Челябинск отметил день пионерии. В праздничный день, 19-го мая, представители местного отделения партии «Коммунисты России» совместно с гражданскими силами общества в честь 99-летия со дня образования пионерской организации торжественно повязали красные галстуки и приняли в пионеры около семи десятков горожан.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» руководитель аналитического Центра «Альфа» партии «Коммунисты России» Андрей Филатов, также в ходе мероприятия у памятника Ленину было проведено серьезное обсуждение проблем нашей страны и обозначены верные пути их решения.

Также на встрече выступил Александр Шевченко, написавший книгу «Хранители времени», который очень интересно рассказал о подвиге пионеров-героев в годы Великой Отечественной войны.

«Все участники, и особенно жители города, ставшие пионерами, остались довольны! Намечены пути совместного сотрудничества с гражданским обществом, которое, как выяснилось, очень сильно ностальгирует по государству СССР и мечтает возродить былое величие нашей страны», - отметил Андрей Филатов.

По его словам, в пионеры 19-го мая приняли жителей Челябинска в возрасте от 12-ти до 70-ти лет.