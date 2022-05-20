На смену Пионерии придёт «Большая перемена»

В России создадут новое Общероссийское движение детей и молодежи «Большая перемена». Оно будет организовано на основе всех проектов, которые успешно работали для детей и молодёжи последние годы.

Об этом на площадке фестиваля Российского движения школьников «Большой школьный пикник» заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Накануне, 19 мая, в день 100-летия Пионерской организации, в Госдуму внесён законопроект «О российском движении детей и молодёжи “Большая перемена”».

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, новое движение детей и молодежи «Большая перемена» - не возрождение пионерии. Это совсем другой формат, который позволит детям из разных организаций ощущать единство. «Это движение - причем не просто школьников, а более широкого контекста, более широких возрастных рамок: это и школьники, и молодежь», - уточнил пресс-секретарь главы государства.

«Задача движения «Большая перемена» - объединить все направления, все движения, которые есть, чтобы ребята сами могли это движение дальше вести вперёд. Чтобы все ваши инициативы, все ваши находки, все ваши идеи могли бы воплотиться!», – пояснил Сергей Кравцов.

Как отметил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, подпись под законопроектом о новом российском движении детей поставили представители всех политических партий.

Движение будет организовано на основе всех проектов, которые успешно работали для детей и молодёжи последние годы. Это Российское движение школьников, «Юнармия», «Без срока давности», кружковые движения, объединение «Сила – в правде!», сообщает пресс-служба РДШ.

«В стране большое количество детских организаций и движений. Многие из них очень динамично и быстро развиваются. "Российское движение школьников", «Юнармия", замечательно работают ребята, у них уже более двухмиллионов школьников. И вот за два года резко выросло движение "Большая перемена"», – отметил Сергей Кириенко.

По мнению Кириенко, идеологию нового молодежного движения должны определять дети. «Основной успех Российского движения школьников заключается в том, что в нём главные авторы, главные организаторы, главные идейные вдохновители – сами ребята. Ребята у нас невероятно талантливые: если им дать возможность реализовать свои идеи, чуть-чуть поддержать и помочь, то у них все получается – это главная причина успеха Российского движения школьников», – сказал Сергей Кириенко.

Методологическим координатором работы «Большой перемены» в части воспитания станет Минпросвещения.

Участниками «Большой перемены» могут стать дети от шести лет, учащиеся в школах и системе СПО, а также совершеннолетние граждане, которые участвуют в воспитании, организации досуга и реализации программ (и они являются наставниками).

В школах, колледжах будут созданы первичные организации БП. Они будут выдвигать делегатов в советы обучающихся и студенческие советы. Из первичек будет формироваться местные отделения (в муниципалитетах), которые войдут в состав регионального отделения.

Наблюдательный совет возглавит президент России, он же в течение двух месяцев должен утвердить его состав. Глава государства назначит и председателя Правления.