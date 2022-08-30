Всем миром: ОНФ отправил из Челябинской области рекордную партию гуманитарной помощи Донбассу

Народный фронт в Челябинской области в рамках проекта «Все для победы!» отправил рекордную партию гуманитарной помощи - 500 коробок - для бойцов и мирных жителей Луганской и Донецкой Народных республик.

Общими усилиями неравнодушных организаций и предприятий, ведомств и представителей органов власти удалось собрать тонны продуктов и непродовольственной помощи. С доставкой груза от Народного фронта на Донбасс помог Фонд Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского.

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Как сообщает ОНФ в Челябинской области, в эту партию груза вошли сто камуфлированных костюмов «Сумрак» от завода железобетонных конструкций «ЖБИ74»; 80 тепломатрасов для батальона Народной милиции ДНР «Апостол» под командованием челябинского «Ангела» Юрия Гагарина от ООО ТД «Автотепло»; 20 коробок с медикаментами, 65 светодиодных фонарей, берцы и одежда от территориального органа Федеральной службы государственной статистики; 15 коробок с продуктами от управления федерального казначейства по Челябинской области; запас макарон и муки для мирного населения от Уральского таможенного управления; сладости и тушенка от благотворительного фонда «Мечта»; медикаменты (лекарства, бинты и губки для восстановления после ранений) от администрации Катав-Ивановска; 60 коробок с литературой для Луганского педагогического университета от ЮУрГУ и ЧелГУ; увеличительные стекла для инвалидов по зрению и ножи для резки для людей с нарушением деятельности верхних конечностей от Общества инвалидов Центрального района Челябинска.

«А еще весомый вклад внесли южноуральцы: мы отправили Донбассу посылку с сотовым телефоном, часами и одеждой от жительницы Озерска, новый мощный электрогенератор из Карталов, рации, дрон и полевой бинокль, 42 зимние куртки и 150 единиц одежды для детей от многодетной челябинской семьи и вещи для учителей ЛДНР от их южноуральской коллеги-педагога. Спасибо каждому за вклад!» - отмечают в Народном фронте.