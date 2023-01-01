Встреча Нового года в Челябинской области прошла без происшествий

При встрече Нового года в Челябинской области жители были законопослушны, а стражи порядка корректны: происшествий не зафиксировано по сведениям регионального управления МВД.

В общей сложности в массовых праздничных мероприятиях приняли участие 18000 человек, охраняли их порядка 1600 полицейских вместе с сотрудниками Росгвардии, работниками частных охранных предприятий, представителями добровольных народных дружин и казачества.

В этом году, как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, личный состав заранее проинструктировали, напомнив о необходимости быть корректными и относиться к участникам мероприятий с пониманием.