Выгода до 75%: в «Черную Пятницу» билайн предлагает скидки на девайсы и аксессуары

25.11.2021
В Картинной галерее Челябинска открывается выставка итальянской графики XVII века
25.11.2021
Нацпарк «Таганай» открыл «столовые» под открытым небом для птиц и зверей
25.11.2021
В Челябинской области стартует первый фестиваль муниципальных музеев
24.11.2021
Плюс одна зебра: полосатые обитатели челябинского зоопарка стали счастливыми родителями
24.11.2021
Бывший вице-мэр Миасса арестован по подозрению в превышении должностных полномочий
24.11.2021
В Челябинской области 175 классов отправлено на карантин по ОРВИ
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Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021
На пути к чуриловской школе открыты опасные для детей «порталы в другой мир»
19.11.2021
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021