Высадка новых деревьев и ликвидация свалок: Курчатовский район Челябинска продолжают благоустраивать

В Курчатовском районе Челябинска продолжаются работы по выявлению и замене сухих деревьев, оформлению клумб и санитарному содержанию района. Об этом сообщил сегодня, 20 июня, на аппаратном совещании в мэрии глава района Сергей Антипов.

Регулярно на территориях общественных пространств обрезают ветки на ветхих деревьях, выявляют сухие и заменяют их на новые саженцы-крупномеры. На прошлой неделе специалисты завершили цветочное оформление района: высадили 22 клумбы и цветника, разбили 72 газона и установили три конструкции вертикального озеленения с 69 чашами.

Продолжаются работы по санитарному содержанию района. Ежедневно мусор убирают с девяти общественных пространств и скверов, 144 внутриквартальных проездов и тротуаров. На прошлой неделе ликвидировали восемь несанкционированных свалок. Также в районе появится 60 новых урн.

Согласно поручению мэра Челябинска Натальи Котовой, Сергей Антипов провел выездное совещание с участием депутатов райсовета для определения территории под благоустройство в микрорайоне «Парковый» в следующем году.

«Для благоустройства депутаты предложили озелененную территорию, расположенную между улицы Габдуллы Тукая и улицы Бейвеля, вблизи существующего хоккейного корта. Рекомендовал депутатам районного Совета проработать с жителями микрорайона «Парковый» вопрос участия в программе «Инициативное бюджетирование», благодаря которой могут реализоваться инициативные проекты. Также сейчас по просьбе жителей микрорайона ищем место под площадку для выгула собак», – подчеркнул Сергей Антипов.

Кроме того, вместе с депутатами и руководителями управляющих компаний глава осуществил объезд района с целью мониторинга благоустройства дворов. В Курчатовском районе семь дворов благоустраивается по программе «Формирование комфортной городской среды» и еще пять – по программе «Инициативное бюджетирование». Продолжаются работы по реализации городской среды на пешеходной зоне Комсомольского проспекта. Работы выполнены на 65%.

Продолжается активная работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. За прошлую неделю было выявлено 32 правообладателя. Подготовлено 15 пакетов документов и направлено в Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска, 213 запросов – в уполномоченные органы. 200 ответов уже получено.

Митинг в День памяти и скорби, посвященный 81 годовщине с начала Великой Отечественной войны, с возложением цветов пройдет в Курчатовском районе в эту среду, 22 июня.