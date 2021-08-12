12.08.2021
На выставке «Агро-2021» челябинцы смогут бесплатно привить домашних животных от коронавируса
12.08.2021
В нацпарке «Зигальга» нашли место отдыха медведя
12.08.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 79 тысяч
12.08.2021
Полиция Челябинска возбудила уголовное дело в отношении матери, оставившей детей одних дома
12.08.2021
Минэкологии Челябинской области вручило благодарности сотрудникам автозавода «Урал»
12.08.2021
В Челябинске отремонтируют еще семь участков дорог
Выставка «Детство без компьютера»: феномен плюшевого медведя
12.08.2021
Каким видели Челябинск будущего архитекторы в 90-е, расскажет выставка в Историческом музее
11.08.2021
Каслинское литье из коллекции Исторического музея украсит мультимедийную выставку в столице
11.08.2021
Вместе с Музеем Победы Исторический музей Южного Урала участвует в акции «День фронтовой собаки»
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021
В минэкологии дали объяснение химическому запаху в Челябинской области
09.08.2021