Выставка «Детство без компьютера»: феномен плюшевого медведя

Плюшевый игрушечный медведь - лучший друг малышей докомпьютерной эры. Советские дети не были исключением - достаточно глянуть на старые фотографии, где наши родители, бабушки и дедушки позируют в обнимку со своими медведями.

И выставка «Детство без компьютера» в Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске, конечно же, не могла пройти мимо этого любимца детворы.

За рубежом плюшевый медведь известен, как медвежонок Тедди. По одной из версий, первого медвежонка в 1902 году сшил эмигрант из России, владелец магазина игрушек Михаил Мишим (а точнее - его жена). Игрушка вызвала необыкновенный интерес у покупателей, и тогда смышленый делец основал компанию Ideal Toy Company, которая начала выпускать медвежат в промышленных масштабах.

Есть другая версия, по которой первого плюшевого медвежонка изготовила в Германии Маргарита Штайф. Она переболела в детстве полиомиелитом и была прикована к инвалидному креслу. Но природа одарила ее золотыми руками, которыми она смастерила множество детских игрушек. В том числе и медвежонка, который получил главный приз на Лейпцигской ярмарке кустарной промышленности и очень понравился американским гостям, которые заказали сразу три тысячи медведей.

С этого и началось его победное шествие по миру. Тедди стал героем книг, мультфильмов и песен. В 1926 году вышла книга Алана Милна «Винни Пух», где прообразом главного героя стал мохеровый медвежонок Альфа - любимая игрушка сына писателя, Кристофера Робина.

Со временем Мишка Тедди стал предметом коллекционирования. У этого хобби даже появилось научное название – арктофилия. Во многих странах появились клубы любителей плюшевого мишки и посвященные ему музеи.

Самый дорогостоящий плюшевый мишка попал в книгу рекордов Гиннеса - в 1994 году его продали на аукционе за 110 тысяч фунтов стерлингов.

В 2002 году к 100-летнему юбилею игрушки в Германии был выпущен самый большой плюшевый медведь в мире – высотой шесть метров и 83 сантиметра.

Выставка «Детство без компьютера. Игры и игрушки второй половины XX века» располагается в экспозиции «Детский музей» (цокольный этаж западной башни).