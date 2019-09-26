Выставка достижений аграриев состоится в Челябинске
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 11:47

В Челябинске пройдет традиционная агропромышленная выставка «АГРО-2019». Горожане смогут оценить богатые продуктовые ряды, инновационные разработки и экспортные возможности региона.

26-ая областная агропромышленная выставка «АГРО-2019» начнет свою работу в Челябинске первого октября. Это главное аграрное событие региона, где демонстрируются достижения в сельском хозяйстве, в жизни сельских территорий. Местом проведения выставки вновь станет Ледовая Арена «Трактор» и открытые площадки вокруг нее.

В это же время в выставочном зале ледовой арены начнут работу широкие ряды с обилием натуральных продуктов, произведённых на Южном Урале. Это около 100 предприятий, среди которых крупнейшие производители («Ариант», «Равис», «Чебаркульская птица», «Союзпищепром», «Калинка», «Таврия», «Ситно»), а также фермерские хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

В рамках выставки пройдет IV Областной агропромышленный форум, в котором примут участие представители органов власти, руководители районов и предприятий, фермерских хозяйств, отраслевых ведомств, научно-образовательных учреждений. Здесь будут обсуждаться самые актуальные вопросы развития сельского хозяйства региона: развитие экспорта, новые инвестпроекты, поддержка малых форм хозяйствования (фермеры и сельхозкооперативы), вопросы высокотехнологичного земледелия, цифровизация в сельском хозяйстве, ветеринария.

Торжественное открытие выставки состоится первого октября в 10 часов утра.

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