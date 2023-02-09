Январь 2023 года в Челябинской области оказался богат на двойняшек

В жизни 34-х жительниц Челябинской области в первом месяце наступившего года случилась двойная радость – женщины стали мамами двойняшек (в 2022 году на Южном Урале родилось 413 пар двоен).

Всего же в январе 2023-го в роддомах региона на свет появились две тысячи 660 малышей.

Такие цифры назвал сегодня, девятого февраля, госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области, поздравивший счастливых родителей Южного Урала с прибавлением в семьях и пожелавший их малышам здоровья.

Напомним, первым новорожденным Челябинской области, зарегистрированным в 2023 году, стал маленький Лев – житель Пластовского муниципального района.