Юбилею ММК посвятили выставку «Сила Магнитки»

В Магнитогорске (Челябинская область) открылась выставка, посвященная 90-летнему юбилею ПАО «ММК», который предприятие отпраздновало первого февраля.

Экспозиция под названием «Сила Магнитки» работает в городском историко-краеведческом музее. Ее стенды - первое, что видят посетители, войдя в фойе музея.

«Мы специально разместили выставку на этом, что называется, «бойком» месте - для того, чтобы посетители, желающие осмотреть основную экспозицию, могли познакомиться и со стендами, посвященными комбинату: юбилей ММК - событие очень значимое для города, и мы не могли обойти его вниманием», - рассказала заведующая отделом истории музея Татьяна Фатина.

Выставка «Сила Магнитки» будет работать в музее до Дня металлурга. Название ее глубоко символично. Если задаться вопросом: «В чем сила Магнитки?», то ответ лежит на поверхности – прежде всего, в ее людях, творцах технической мысли. Поэтому центральное место на стендах отведено руководителям и специалистам комбината различных лет, становившимся за свои научно-технические достижения лауреатами государственной премии, премии совета министров, премии правительства РФ. Благодаря разработкам, внедренным ими на ММК, и освоению инновационных для своего времени видов продукции Магнитогорский металлургический комбинат всегда занимал передовые позиции в стране, откликаясь на самые злободневные запросы отечественной индустрии и рядовых потребителей.

О том, какого рода продукция увеличила производственный потенциал комбината и помогла другим отраслям промышленности страны выйти на более высокий уровень производства, могут свидетельствовать экспонаты, выставленные в витринах выставки. Здесь можно увидеть, например, консервные банки и белую жесть, из которой их делают. Когда в свое время руководство страны попыталось решить продовольственную проблему увеличением выпуска консервов, на ММК в 1973-м году было освоено производство электролитически луженой (белой) жести. И сегодня комбинат является единственным в России производителем такой продукции.

Также в начале 70-х в ЛПЦ-3 был введен в эксплуатацию 20-валковый стан 700-Э, позволивший освоить производство кинескопной ленты, которыми впоследствии ММК снабжал все заводы СССР, выпускающие цветные телевизоры. Это помогло снизить дефицит данной продукции. Когда советское правительство поставило цель развивать отечественное производство легковых автомобилей, именно стан 2500 холодной прокатки, пущенный в 1969-м году, помог обеспечить автозаводы необходимым листовым прокатом. А ввод в строй на ММК стана 5000 помог реализовать масштабные проекты по строительству магистральных трубопроводов.

О том, что ММК является ведущим в России производителем окрашенного металла, свидетельствуют выставленные в витрине выставки разноцветные листы проката с полимерным покрытием, а полоса монетной ленты напоминает о том, что вся разменная монета в нашей стране производится из магнитогорской стали.

Таким образом, металлурги Магнитки всегда находили силы и возможности для того, чтобы выпускать продукцию, наиболее востребованную отечественной экономикой. Об этом и рассказывает выставка «Сила Магнитки» в историко-краеведческом музее, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».