Юнармейцы из Остроленского не бросили родной Нагайбакский район в беде

Юнармейцы и юные поисковики из различных районов Челябинской области пришли на помощь землякам в борьбе с разбушевавшимися пожарами на юге региона.

Воспитанники юнармейского военно-патриотического клуба «Рубеж» поселка Остроленского не бросили в беде родной Нагайбакский район и вместе со своим наставником Анатолием Косолаповым выехали в зону лесных пожаров, чтобы помочь профессионалам в тушении огня.

Ребята охотно откликнулись на призыв руководителя ВПК «Рубеж» - Анатолий Николаевич позвонил воспитанникам и позвал их на подмогу пожарным в качестве волонтеров – и, не раздумывая ни секунды, стали собираться в дорогу: родной район надо было спасать.

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Отважные юнармейцы-добровольцы вместе с наставником в течение двух дней бесстрашно боролись со стихией. Девятого июля - на участке между детским оздоровительным лагерем «Роднички», откуда в связи с угрозой распространения огня девятого июля были эвакуированы более ста ребят и около двух десятков сотрудников, и селом Париж.

«В составе сводного отряда в первый день (это было девятое число) останавливали около полукилометра огненного фронта. Позавчера, десятого июля, отработали уже на направлении лесничества, к которому подходил огонь. Здесь мы, уже чисто своим отрядом, остановили около километра огненного фронта», - рассказал Анатолий Косолапов.

В числе юных добровольцев со стихией сражался Данил Юскин. Его позвал на тушение пожара товарищ-юнармеец Кравченко.

«Роман позвонил, сказал, что Анатолий Николаевич попросил помочь. Я пришел, и мы выдвинулись в дорогу. Успели и днем поработать, и ночью. Мы отталкивали огонь подальше, чтобы он не распространялся. Иногда просто-напросто тушили. Брали лопатами, «отгребали» огонь. Старались, чтобы он еще и не тлел. Как можно дальше «горючку» - то, что еще, возможно, будет гореть, - откидывали от свежей земли», - рассказал Данил.

Сам Роман рассказал, что, когда ему позвонил Анатолий Косолапов, он сразу согласился помочь родному району. Вместе с ним и Данилом Юскиным они выехали в опасную зону, по дороге захватив мужчину из соседнего населенного пункта, который также вызвался помочь.

На следующий день, десятого июля, к ним присоединился еще один юный житель Остроленского, воспитанник «Рубежа» по имени Андрей. В первый день он поехать не смог – находился далеко от родного поселка.

По словам Андрея, десятого июля пожар был уже не очень сильный. Тем не менее, работы хватало. На вопрос, было ли ему страшно, ответил отрицательно: нет, не было.

Напомним, стихия разбушевалась в лесах на юге Челябинской области – в Нагайбакском и Карталинском районах – во второй половине дня восьмого июля. Ситуацию очень осложнял сильный ветер, к тому же менявший направление. Несмотря на все усилия пожарных, помощь авиации, активное участие волонтеров и фермеров, огнем было уничтожено 14 тысяч гектаров леса. В Карталинском районе пламя природных пожаров перекинулось на два населенных пункта – Джабык и Запасное. Более семи десятков домов сгорело. Люди лишились крова. В Джабыке в завалах дома был обнаружен погибшим 78-летний мужчина.

В настоящее время в Челябинской области открыт сбор средств и благотворительной помощи пострадавшим от пожаров. Кроме того, материальную поддержку погорельцам окажут региональные власти.

Что касается участия юнармейцев и юных поисковиков в тушении огня, то такими ребятами Южный Урал может по праву гордиться: с ними не пропадешь.