Юрист из Челябинска прошла в финал конкурса красоты «Мисс Офис-2020»

Юрист из Челябинска Оксана Обабкова прошла в финал конкурса красоты «Мисс Офис-2020», который состоится 21-го ноября в Москве.

Вместе с 23-летней жительницей южноуральской столицы за главный приз, два миллиона рублей, и корону победительницы в столице поборются еще 29 офисных работниц из России и зарубежных стран.

Оксана Обабкова является выпускницей Южно-Уральского государственного университета, работает юристом в частной компании. Девушка уверена, что успех начинается с желания и решимости.

Напомним, в полуфинал международного конкурса красоты вместе с ней прошли еще две челябинские красавицы: начальник референтуры администрации города Екатерина Снеткова и редактор отдела новостей управления медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ Марина Ковязина.

Всего оргкомитет конкурса по результатам обработки 32-х тысяч заявок, проведения полусотни кастингов отобрал 113 полуфиналисток, принявших участие в интернет-голосовании (по мнению организаторов события, это был один из самых сложных этапов конкурса).

Вместе с Оксаной Обабковой в финал международного конкурса красоты «Мисс Офис-2020» прошли участницы из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска, Краснодара, Омска, Шахты, Волгограда, Майкопа (республика Адыгея), Новосибирска, Тюмени, Калининграда, Чебоксар, Рязани, Нижнего Новгорода, Зеленодольска (республика Татарстан), США, Испании, Франции, Великобритании, Грузии, Кипра, Турции, ОАЭ, Финляндии, Латвии, Беларуси и Казахстана.

Несколько полуфиналисток попали в резерв: если участница основного состава по каким-то причинам не сможет принять участие в финале, ее место займет девушка из резервного списка, набравшая наибольшее количество голосов.