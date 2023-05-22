Юрий Гагарин: «Очень хорошо горят укроповские БМП от наших РПГ»

Героический челябинец Юрий Гагарин, участвующий в специальной военной операции с самого ее начала, рассказал о ходе противостояния российских бойцов с врагом на ключевых направлениях, поблагодарил всех причастных за гуманитарную помощь, отметив ее огромную важность для военнослужащих, и подчеркнул, что Родина до сих пор в большой опасности – нужны еще руки.

С очередной партией гуманитарного груза в зоне СВО побывал начальник штаба Союза ветеранов спецназа ГРУ по Челябинской области Олег Мигаль, на днях записавший для агентства «Урал-пресс-информ» видео, снятое в зоне СВО, по дороге в подразделение АНГЕЛа, – это позывной Юрия Гагарина, который, обращаясь к землякам-южноуральцам с передовой, уверенно сказал: «Главные здесь мы, пацаны».