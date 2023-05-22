22.05.2023
В ближайшие два года может существенно измениться ландшафт киберугроз
22.05.2023
Двум южноуральцам, которые перепутали дверь с окном, понадобилась помощь спасателей
22.05.2023
В Верхнеуральском районе мужчина утонул после прыжка с моста
22.05.2023
В Челябинске в этом году новое жилье взамен ветхого и аварийного получили 19 семей
22.05.2023
Следователи начали проверку по факту смерти двух жителей Снежинска на пожаре
22.05.2023
В Миассе состоятся эндуро-гонки «Light Enduro Racing»
Юрий Гагарин: «Очень хорошо горят укроповские БМП от наших РПГ»
21.05.2023
Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Артёмовска
19.05.2023
Андрэа Лучиди: «Мира достигают диалогом, а не слепой ненавистью»
18.05.2023
Ольга Мухометьярова и Владимир Бекишев в Ясиноватой попали под артобстрел
15.05.2023
Златоустовец ищет дом для эвакуированных из зоны СВО котят
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023