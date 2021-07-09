ЮУ КЖСИ построит детсад и школу в Белом хуторе в рамках механизма инфраструктурных облигаций

На первом заседании межведомственной комиссии по строительству объектов инфраструктуры с использованием облигаций ДОМ. РФ принято положительное решение по заявке челябинского застройщика АО « ЮУ КЖСИ» - социальные объекты в загородном квартале Белый хутор будут построены с привлечением льготного финансирования через инфраструктурные облигации.

Это первый опыт региона и пилотный строительный проект в России, где используется новый механизм финансирования.

Одобренный проект ЮУ КЖСИ – загородный квартал Белый хутор. Здесь уже идет подготовка строительства второй очереди квартала, 8-ми многоквартирных домов. С инфраструктурного займа застройщик сможет построить школу на 1100 мест и детский сад с ясельными группами на 278 мест.

«Решение принято ДОМ. РФ как раз вовремя. Сейчас идет активная подготовка к строительству в микрорайоне Белый хутор, выбран проект и подрядчик для возведения школы, имеется вся необходимая документация по детскому саду. Очень ответственно быть первыми и участвовать в новом федеральном проекте, и мы к нему полностью готовы», - подчеркнул генеральный директор АО «ЮУ КЖСИ» Владимир Атаманченко.

В настоящий момент на рассмотрении в ДОМ.РФ находится вторая заявка Корпорации на строительство инженерных сетей и благоустройства в микрорайоне. Новые стандарты комплексного развития территорий будут реализованы на объекте в полном объеме. А жители и будущие собственники смогут оценить комфорт и удобство нового Белого хутора.