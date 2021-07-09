09.07.2021
Сотрудник ГУФСИН обнаружил пожар в Магнитогорске, спас ребенка и нашел поджигателя
09.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
09.07.2021
«Замороженный» недострой в Ленинском районе Челябинска продали «с молотка»
09.07.2021
Жительница Локомотивного городского округа родила тройню
09.07.2021
ЮУ КЖСИ построит детсад и школу в Белом хуторе в рамках механизма инфраструктурных облигаций
09.07.2021
Суд рассмотрит дело вымогателей, похитивших у военнослужащих имущества на 1,3 миллиона
ЮУ КЖСИ построит детсад и школу в Белом хуторе в рамках механизма инфраструктурных облигаций
28.06.2021
Жители Еманжелинска переживают за низкий темп ремонтных работ в детсаду №26
25.05.2021
В садике села Кизильское установили глухие окна – не проветрить
20.05.2021
В Челябинской области родителям разрешили прийти на выпускные в детсады
18.05.2021
Родители просят Текслера разрешить им присутствовать на выпускных в детсадах
В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер
09.07.2021
Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска
09.07.2021
И снова Челябинск накрыло темно-серой шапкой химических выбросов
08.07.2021
Челябинские власти так и не привели в порядок «новую» остановку в Чурилово
07.07.2021
Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск
06.07.2021