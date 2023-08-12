12.08.2023
Две недели под влиянием мошенников
12.08.2023
Подозреваемый в убийстве челябинки выходец из Средней Азии задержан
12.08.2023
В Сосновском районе по вине водителя иномарки погиб мотоциклист
12.08.2023
В Брединском районе погибла девушка-водитель, шестилетняя девочка получила травмы
11.08.2023
Семьи погибших и пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде получат спецвыплаты
11.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 12 и 13 августа (18+)
ЮУрГГПУ объявляет дополнительный набор на бюджет
20.07.2023
В ЮУрГГПУ проходят встречи с абитуриентами
06.07.2023
Студенты ЮУрГГПУ проходят практику в Калининградской области
23.06.2023
Аспиранты ЮУрГГПУ из Китая успешно защитили кандидатские диссертации
22.06.2023
Коллектив ЮУрГГПУ возложил цветы к Вечному огню
В школах и на предприятиях Челябинской области отработают план действий на случай ЧС
11.08.2023
Публичные слушания по правилам землепользования и застройки Челябинска признаны состоявшимися
10.08.2023
Лучшие плоды и цветы Челябинска соберут в парке Гагарина
10.08.2023
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023