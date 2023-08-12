ЮУрГГПУ объявляет дополнительный набор на бюджет

У абитуриентов появилась уникальная возможность поступить на бюджет в Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет: вуз объявил дополнительный набор на некоторые направления и профили подготовки.

Прием документов продлится с 15 по 23 августа 2023 года – для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования, и до 24 августа – для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ. Срок окончания вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно по некоторым направлениям, – 25 августа. Группы будут формироваться по мере подачи документов.

Получить диплом о высшем образовании абсолютно бесплатно – это выгодное предложение, особенно по таким направлениям, как «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», «Технология. Дополнительное образование», «Биология.Химия», «География.Биология». Специалисты этих профилей сегодня высоко ценятся на рынке труда. Получению глубоких знаний способствуют и различные научные лаборатории технопарков «Учитель будущего поколения России» и «Кванториум», оснащенные современным оборудованием.

Еще из плюсов обучения в ЮУрГГПУ – предоставление общежития иногородним студентам. Проживание в пешей доступности от вуза – немаловажный бонус, потому что не придется тратить деньги на проезд и можно чуть дольше поспать.

Кроме того, все студенты ЮУрГГПУ имеют возможность получить специальность «педагог-организатор», пройдя обучение в институте дополнительных творческих педагогических профессий без отрыва от основной учебы. Таким образом, больше трети выпускников оканчивает вуз не с одним, а с двумя или даже тремя дипломами.

В педагогическом университете активная и самая многочисленная по проценту вовлеченных студентов профсоюзная организация. Она не только осуществляет материальную поддержку нуждающихся студентов, но и организует большое количество мероприятий образовательного, спортивного, творческого характера.

Если остались вопросы по поводу поступления на бюджет – звоните в приемную комиссию по тел. (351) 216-63-63.