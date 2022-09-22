Частичная мобилизация не коснется студентов и выпускников военных кафедр вузов

Частичная мобилизация в России ни при каких условиях не коснется студентов и призывников, заверил министр обороны.

Не коснется частичная мобилизация и выпускников военных кафедр вузов, отметили в Совете Федерации.

«Ни о каких мобилизации, призыве студентов, обучающихся в вузах, речи не идет. Ни при каких условиях. Все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать и мобилизовать не будет», - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, объясняя в интервью телеканалу «Россия 24», как будет идти частичная мобилизация, о которой объявил 21 сентября Президент России Владимир Путин. Министра цитирует и официальный телеграм-канал министерства образования и науки РФ, комментирую поступающие вопросы по мобилизации.

Мобилизация коснется тех, кто отслужил в армии и был уволен в запас, и тех, кто имеет боевой опыт и военную специальность, уточли министр обороны.

Как заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, частичная мобилизация не коснется выпускников военных кафедр в вузах. Но пока официального разъяснения по этому вопросу не было.

В Челябинской области единственный вуз, где есть военный учебный центр, - Южно-Уральский государственный университет. После окончания университета успешно закончившим военное обучение присваивается воинское звание «лейтенант», «сержант» или «рядовой» (в зависимости от программы, по которой пройдено обучение) и они зачисляются в запас.

Как сообщили в ЮУрГУ, в настоящее время университет оперативно анализирует всю поступающую информацию, ректор Александр Вагнер лично консультируется с учредителем и уполномоченными организациями. «В дальнейшем мы будем информировать вас актуальной и только проверенной информацией, - сообщает телеграм-канал ЮУрГУ и призывает. - В текущей информационной ситуации мы предлагаем только одно: сохранять спокойствие, не верить слухам, интерпретациям и домыслам».