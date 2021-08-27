ЮУТПП делает ставку на промышленное развитие, высокие технологии и защиту интеллектуальной собственности

В Южно-Уральской торгово-промышленной палате возобновил работу комитет, представляющий интересы промышленников Челябинской области. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУТПП, промышленное развитие, высокие технологии и охрана интеллектуальной собственности станут основными направлениями в деятельности общественного формирования палаты. На первом, установочном заседании, членам палаты был представлен новый состав комитета иозвучены ближайшие планы работы.

По словам президента ЮУТПП Федора Дегтярева, в начале 2000-х комитет по промышленному развитию был одним из самых эффективных общественных формирований Южно-Уральской ТПП. До 2006 года его возглавлял ныне покойный генеральный директор Челябинского тракторного завода Валерий Платонов. «Южноуральцы в то время давали очень много предложений на федеральный уровень, и работа комитета была там замечена – Валерий Платонов был избран членом президиума и председателем комитета по промышленному развитию Торгово-промышленной палаты России. Сейчас предстоит воссоздать очень нужный для региона комитет, который также активно и эффективно представлял бы интересы промышленников на уровнях Челябинской области и Федерации», - подчеркнул Федор Дегтярев.

Решением правления палаты председателем комитета ЮУТПП по промышленному развитию, высоким технологиям и интеллектуальной собственности утвержден генеральный директор Челябинского радиозавода «Полет» Александр Нестеров. С 2021 года в составе постоянного профильного комитета будут работать руководители компании «ПромАрсенал», завода «Спецмаш», инженерно-технической компании «ББМВ» и предприятия «Модерн Гласс». В числе участников комитета также представители региональных министерств – промышленности, новых технологий и природных ресурсов и экономического развития.

На первом заседании собравшиеся обсудили меры государственной поддержки промышленных предприятий Челябинской области и план работы комитета на ближайший год. Приоритетными направлениями на это время станут вопросы подготовки профессиональных кадров, субсидий промышленным предприятиям и импортозамещения.