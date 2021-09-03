ЮУЖД: Информация о нарушениях при ликвидации битумной ямы в Карталах не соответствует действительности

Распространяемая в социальных сетях информация об экологическом преступлении ЮУЖД – ликвидации битумной ямы с нарушениями правил – не соответствует действительности.

В группе «Обращения граждан Челябинской области» появилась информация о грубейших нарушениях при проведении ЮУЖД ликвидации ямы с мазутом (копили с советских времен) на станции Карталы-2 и просьба к пользователям помочь в ее распространении и активно репостить.

На странице утверждается, что для проведения работ по утилизации ЮУЖД наняла подрядчика, который по закону должен был эту землю с мазутом вывезти на специальный полигон и утилизировать через сжигание с фильтрацией дыма и т.д. «Подрядчик вывез все это по главной улице, высыпал вдоль дороги в 10 метрах от частного сектора. Через дорогу река. В жару мазутом воняет. Другую часть просто высыпали в местный отвал и еще несколько куч по городу оставили», - написал безымянный пользователь и особо подчеркнул, что у мазута - первый класс опасности.

От лица жителей неизвестный просит губернатора Алексея Текслера решить вопрос с мазутными кучами: «По закону железнодорожники должны были проконтролировать выполнение договора подрядчика! Вы наш гарант исполнения конституции и закона, мы упираемся на вас и просим повлиять на это беззаконие».

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУЖД, ОАО «РЖД» на протяжении многих лет организует работу по очистке территорий полосы отвода железной дороги от загрязнений, накопленных в середине прошлого века вследствие деятельности предприятий народного хозяйства, от которых остались временные хранилища горюче-смазочных материалов.

Распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2019 года был утвержден План мероприятий по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба в структурных подразделениях ОАО «РЖД» на 2019 год, куда вошла и одна из битумных ям на станции Карталы.

«При проведении проектно-изыскательских работ было рекомендовано выполнять процесс ликвидации ямы поэтапно, а сам объект разделен на три части», - пояснили в пресс-службе.

Работы по ликвидации первой части битумной ямы на станции Карталы выполнены ООО «ЭкоСтрой». Выполнением работ по ликвидации второй и третьей частей занимается ООО «ЯРСПАС». Компания приступила к выполнению работ по очистке полосы отвода от загрязненного нефтепродуктами грунта с его последующим обезвреживанием на специализированной термодеструкционной установке.

«В соответствии с порядком формирования и реализации программы ликвидации объектов накопленного экологического ущерба в структурных подразделениях ОАО «РЖД» специалисты Центра охраны окружающей среды ЮУЖД регулярно выезжали на место проведения работ и проверяли качество выполняемых работ с отбором проб, - отметили в пресс-службе ЮУЖД. - Согласно результатам количественного химического анализа проб почв, замечания к выполнению работ по ликвидации нефтезагрязнений на территории второй и третьей частей битумной ямы на станции Карталы отсутствуют».

В ЮУЖД отмечают, что в Центр охраны окружающей среды ЮУЖД не поступало никаких обращений от надзорных органов или жалоб жителей о недобросовестном исполнении работ по очистке полосы отвода от нефтезагрязнений. Лишь в социальных сетях неизвестный распространяет данные, не соответствующие действительности.

«Информации о возможном привлечении к ответственности исполнителя работ (ООО «ЯРСПАС») в результате проведенных надзорными органами мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации также не поступало», - добавили в ЮУЖД.