В Карталах пожилые люди осваивают технику «торсион-папье»

Проект «Старшее поколение»: в Карталинском комплексном центре (Челябинская область) осваивают технику «торсион-папье».

Техника плетения из бумаги возникла в середине XX века и получила название «торсион-папье». Плетение из газет настолько просто и увлекательно, что им может заниматься любой человек, невзирая на пол и возраст. Посетители Карталинского комплексного центра социального обслуживания успешно осваивают эту современную технику.

«Самое тяжелое для меня было освоить кручение тонких трубочек. Кто-то смог освоить эту технику на первом занятии, а я – на следующих. Но с каждым занятием я все больше втягивалась и, как мне кажется, проявила больше фантазии в плетении, нежели остальные», - поделилась своими впечатлениями получатель социальных услуг Логинова Татьяна Ивановна.

Для создания интересных, ярких и необычных поделок из сплющенных и скрученных по спирали бумажных палочек, помимо самих газет, используются клеевой пистолет, ножницы, спица, лист картона, гуашь. Все эти предметы, немножко вдохновения и фантазии, умелое пошаговое руководство творческим процессом помогли создать полезные изделия: корзинки и оригинальные вазочки.

Рукоделие помогает людям старшего поколения не только с пользой проводить досуг, но и сохранять хорошее настроение и позитивный взгляд на жизнь.

Наряду с оказанием психологической, медико-социальной помощи в отделении дневного пребывания комплексного центра проводятся досуговые мероприятия и работают различные кружки, клубы и секции. Все это носит программно-целевой характер.

В комплексном центре есть творческое объединение «Пчелка». Здесь посетители отделения дневного пребывания осваивают новый вид рукоделия – плетение из газетных трубочек. Работа для подопечных не из лёгких, так как в пожилом возрасте теряются навыки, которые необходимы для выполнения поделки, сообщили в министерстве социальных отношений Челябинской области.