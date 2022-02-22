ЮУЖД напоминает водителям о соблюдении правил пересечения железнодорожных переездов

С начала текущего года на железнодорожных переездах ЮУЖД произошло два дорожно-транспортных происшествия. В результате ДТП пострадал один человек.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в Челябинской области было зарегистрировано одно ДТП на перегоне Жукатау – Ункурда, где произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадавших нет.

Еще одно ДТП зафиксировано в Оренбургской области. На переезде Красногвардеец – Новоперелюбская произошло столкновение легкового автомобиля и состава со снегоуборочной техникой. В результате ДТП пострадал водитель автотранспортного средства, он был доставлен в больницу.

С начала текущего года дежурными по переездам зарегистрировано 16 нарушений водителями правил дорожного движения. Информация по выявленным случаям была направлена в ГИБДД.

Напоминаем, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.