25.04.2023
В Челябинске объекты культурного наследия «принимают душ»
25.04.2023
ЮУЖД обеспокоены увеличением количества случаев травмирования граждан в Челябинской области
25.04.2023
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о травмировании ребенка на детской площадке
25.04.2023
В Челябинске объявлены аукционы на ремонт двух дорог в Металлургическом районе
25.04.2023
Челябинка пожаловалась Наталье Котовой на скрывающуюся под землей опасность
25.04.2023
На полянах «Зигальги» намного раньше обычного появилась сон-трава
ЮУЖД обеспокоены увеличением количества случаев травмирования граждан в Челябинской области
25.04.2023
Южноуральские ветераны смогут бесплатно ездить в электричках и автобусах с шестого по девятое мая
20.04.2023
Детская железная дорога в Челябинске начнет свою работу первого мая
19.04.2023
«Поезд знаний» на станции Бакал посетили более 160 школьников
18.04.2023
Из Челябинска отправили автомобили, которые подарили южноуральцы участникам СВО
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023