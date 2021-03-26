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ЮУЖД объяснила школьникам правила безопасности на путях

В преддверии весенних каникул, с 11 по 20 марта, на Южно-Уральской магистрали прошел совместный с транспортной полицией декадник по предупреждению случаев травматизма несовершеннолетних «Безопасные каникулы». В профилактических мероприятиях приняли участие более девяти тысяч школьников.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», с детьми провели беседы о том, где можно переходить через пути и как вести себя на платформе, показали фильмы о безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Для ребят были также организованы экскурсии на объекты инфраструктуры ЮУЖД, в которых приняли участие 64 учащихся, проведены конкурсы детского творчества. Железнодорожники распространили более двух тысяч памяток.

Совместно с сотрудниками транспортной полиции проведено 136 рейдов по проверке соблюдения гражданами правил безопасности на железнодорожных путях, в ходе которых задержан 131 нарушитель.

Также в социальной сети Instagram ЮУЖД инициировала конкурс «Агент безопасности», посвященный правилам безопасного поведения на железной дороге. К участию приглашаются учащиеся образовательных учреждений, территориально находящихся на полигоне деятельности Южно-Уральской железной дороги.

Южно-Уральская магистраль призывает родителей уделить особое внимание разъяснению детям правил поведения на железной дороге и самим строго следовать этим правилам.

Напоминаем: переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда, или на разрешающий сигнал переездной сигнализации. Детей необходимо взять за руку, маленьких – держать на руках. Нельзя ходить по путям, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов. Опасно находиться переходить через железнодорожные пути в наушниках и капюшоне.

Фото: пресс-служба ЮУЖД