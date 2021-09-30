ЮУЖД в сентябре провели для школьников ряд профилактических мероприятий по безопасности

Профилактическая акция «Дорога железная – не для игры», направленная на предупреждение транспортных происшествий с детьми и подростками, действовала на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) в течение сентября 2021 года.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в рамках информационной работы железнодорожники рассказали школьникам младшего и среднего звена правила поведения на платформах при посадке в поезд, правила пересечения железнодорожных путей, правила поведения при нахождении вблизи железной дороги. Специалисты ЮУЖД объяснили, что прослушивание музыки в наушниках, разговор по телефону или надетый капюшон снижают бдительность при переходе через пути – в этом случае человек может не обратить внимания на сигналы, подаваемые машинистом поезда, и вовремя не заметить приближающийся состав.

Особое внимание было уделено работе с учебными заведениями, расположенными в районах, где находятся объекты железнодорожной инфраструктуры, а также школам, воспитанники которых были травмированы на объектах инфраструктуры ЮУЖД.

Кроме того, в рамках акции были проведены рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками линейных отделов МВД России на транспорте, а также проверки травмоопасных участков железной дороги и мест несанкционированных проходов граждан.

Напоминаем, что железная дорога – объект повышенной опасности, поэтому необходимо строго соблюдать правила поведения. Переходить пути только в установленных и оборудованных для этого местах – по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам, обозначенным соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Категорически запрещается ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, подниматься на крыши вагонов.

Простые правила, которые помогут сохранить жизнь и здоровье, должен знать каждый! Для этого ОАО «РЖД» подготовило тематические фильмы и ролики, которые доступны для скачивания на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность – фильмы для скачивания».

ФОТО: ЮУЖД