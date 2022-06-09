09.06.2022
Южно-Уральская торгово-промышленная палата проведет бесплатный мастер-класс для предпринимателей
09.06.2022
В Новосинеглазово создадут зону отдыха на берегу водоема
09.06.2022
Подземный переход у Торгового центра в Челябинске приобрел новые краски
09.06.2022
Челябинцы сетуют по поводу отмены трамвайной остановки «Горсад имени Пушкина»
09.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 10 июня
09.06.2022
Утвержден единый стандарт поднятия флага и исполнения гимна в школах
Южно-Уральская торгово-промышленная палата проведет бесплатный мастер-класс для предпринимателей
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022
Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет
06.06.2022