Южно-Уральская торгово-промышленная палата проведет бесплатный мастер-класс для предпринимателей

Мастер-класс по теме «Маркетинговые инструменты для продвижения и продаж» пройдет на площадке Южно-Уральской торгово-промышленной палаты в следующий четверг, 16 июня, в 13:00.

Спикером станет директор Стритрадио, выпускник Президентской программы, автор учебника «Реклама и рекламная деятельность» Эдуард Трифонов. Мастер-класс ориентирован на предпринимателей и ведущих сотрудников, которые заинтересованы в росте своей компании.

Каждый участник мастер-класса:

разберет на практических примерах инструменты и методы маркетинговых исследований потребителей, ценообразование, маркетинговые коммуникации и брендинг;

получит персональные рекомендации по продвижению продукта;

Место проведения: г. Челябинск, ул. Сони Кривой 56, кабинет 606, 6 этаж. Формат участия: очный. Для участия в мастер-классе необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Дополнительную информацию можно узнать в Управлении по работе с предприятиями и предпринимателями ЮУТПП по телефонам: 8(351) 266-52-21, 266-52-23, 265-39-58 или по электронной почте: ok@tpp74.ru.