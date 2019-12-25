Южноуральцам обеспечат безопасный Новый год
Общество
Сегодня, 11:45
Автор: 
Инна Шемаева

В преддверье новогодних праздников полицейские Челябинска перешли на усиленный режим несения службы. Во главе угла - на обеспечение мер антитеррористической безопасности. Стражи порядка несут службу на автовокзалах, торгово-развлекательных комплексах и иных общественных местах.

В преддверии новогодних праздников сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по проверке автотранспорта на въездах и выездах из города с применением служебных собак, обследованию торгово-развлекательных комплексов и иных мест массового пребывания граждан, вблизи железнодорожного и автовокзалов, аэропорта в рамках обеспечения антитеррористической защищенности.

«Участковыми уполномоченными полиции с коллегами из подразделений по вопросам миграции совместно с представителями аварийных газовых служб осуществляется обследование состояния внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Проводятся проверки мест компактного пребывания иностранных граждан, в том числе места проживания и осуществления ими трудовой деятельности на предмет соблюдения ими миграционного законодательства. В жилом секторе полицейские проводят профилактические беседы с неблагополучными семьями и лицами, состоящими на учете», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Об обеспечения безопасности в период новогодних и рождественских праздников говорили и на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

 «Через неделю Новый год, люди начнут активно праздновать. После праздников область войдет в достаточно длительные каникулы. Практика показывает, что в этот период высока вероятность возникновения ЧС на объектах жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы, в местах массового пребывания людей, на дорогах, водоемах, тем более что, по прогнозам синоптиков, новогодняя ночь обещает быть морозной», – отметил губернатор Алексей Текслер.

По поручению главы региона в преддверии праздников должны быть проведены внеплановые проверки внутридомового оборудования, чердаков и подвалов на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Во всех городских, районных и поселковых администрациях организовано круглосуточное дежурство, при этом все жители должны быть оповещены, куда и кому звонить в случае чрезвычайной ситуации.

Немаловажным остается вопрос безопасности мест проведения новогодних мероприятий, в этом году их 214. Главным управлением организованы проверки объектов вышеуказанной категории. На всех дополнительно проведены практические тренировки по эвакуации людей, а также инструктажи и беседы с обслуживающим персоналом.

Проведение комплекса профилактических мероприятий на территории области и города Челябинска направлено на создание безопасных и комфортных условий для граждан в период проведения новогодних праздников.

Автор: 
Инна Шемаева
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