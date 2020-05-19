ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Пени под амнистию

Южноуральцам, погасившим долги за тепло до 31 мая, простят пени

Общество
Сегодня, 12:16

ООО «Уралэнергосбыт», как агент АО «УСТЭК-Челябинск» по сбыту тепловой энергии, объявляет о начале акции «На карантине без долгов — пени под амнистию!». Жителям многоквартирных домов, погасившим задолженность за отопление и горячее водоснабжение в срок до 31 мая 2020 года, простят пени, начисленные вплоть до 30 марта 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе компании, акция не распространяется на случаи, когда пени уже подтверждены судебными постановлениями и взыскиваются в порядке исполнительного производства.

В настоящий момент постановлением правительства РФ введён мораторий на взыскание неустоек за просроченные платежи. Южноуральцам поясняют, что этот пени южноуральцам, несвоевременно оплачивающим услуги ЖКХ, в любом случае начисляется. Просто их взыскание откладывается до первого января 2021 года.

Заплатить за тепло и горячую воду можно, не выходя из дома и не нарушая режима самоизоляции. По всем вопросам по поводу акции и своей задолженности можно обращаться по телефону расчётного центра, указанного в платежном документе.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Экономика
22.04.20 20:08
В Челябинской области снизился уровень собираемости коммунальных платежей
Экономика
04.05.17 14:54
Челябинцы задолжали горводоканалу 800 миллионов рублей: должникам отключают канализацию
Сегодня, 10:47
Детский тренер из Магнитогорска, уволенная за откровенные снимки, не смогла восстановиться на работе
Сегодня, 10:31
Работники старше 65 лет могут продлить больничные для самоизоляции до 29 мая
Вчера, 18:54
В Челябинск прибыл третий борт с вахтовиками из Якутии
Вчера, 17:47
У восьми вахтовиков, прибывших в Челябинскую область, подтвержден коронавирус
Вчера, 16:55
Магнитогорцы любят свой город и хорошо знают его историю
Вчера, 16:51
«Боевое братство» наградило юбилейной медалью внука Героя Советского союза
Вчера, 15:54
Храм в селе Булзи пока закрыт на карантин, а инфицированные уже выздоровели
Вчера, 15:50
Прокуратура запустила «горячую линию» по выплатам медикам за работу с больными коронавирусом
Вчера, 15:30
В Озерске коронавирус отправил на самоизоляцию часть бойцов Росгвардии
Вчера, 15:28
Владимир Шамне рассказал о ходе строительства школ и детских садов в Челябинске
Культура
Сегодня, 10:26
С добрым утром, Урал!
Для вас поет Владимир Ошеров
Среда обитания
Сегодня, 11:51
Подход будет изменен
Деревья на проспекте Ленина погибли потому, что их «закатали» в асфальт
Новости
Сегодня, 13:09
Общество
Аптека возле центрального клуба на ЧМЗ, из-за которой вырубили деревья, построена не будет
Сегодня, 12:36
Общество
В Челябинской области реконструируют 44 километров трассы М-5 «Урал»
Сегодня, 12:19
Происшествия
В Челябинске снова будут судить экс-директора «Утиной фермы»
Сегодня, 11:08
Происшествия
В Челябинске за сборку боевого оружия будут судить банду 21-летнего студента
Сегодня, 10:47
Общество
Детский тренер из Магнитогорска, уволенная за откровенные снимки, не смогла восстановиться на работе
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Все предлагаемые меры поддержки на деле мало работают
48%
Семьи, где разведенные мамы одни воспитывают детей и несут на себе весь груз материальной ответственности
39%
Семьи, где дети-первенцы родились в 2018 и 2019 годах
14%
Материалы рубрики
Сегодня, 13:09
Общество
Аптека возле центрального клуба на ЧМЗ, из-за которой вырубили деревья, построена не будет
Сегодня, 12:36
Общество
В Челябинской области реконструируют 44 километров трассы М-5 «Урал»
Сегодня, 10:47
Общество
Детский тренер из Магнитогорска, уволенная за откровенные снимки, не смогла восстановиться на работе
Вчера, 16:55
Общество
Магнитогорцы любят свой город и хорошо знают его историю
Вчера, 15:54
Общество
Храм в селе Булзи пока закрыт на карантин, а инфицированные уже выздоровели
Теги
долги за ЖКХ
УСТЭК
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика