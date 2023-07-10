Более 100 котельных области стоят без света

В период подготовки к отопительному периоду более 100 котельных области отключили от электроснабжения. Причина – многомиллионные долги перед энергетиками. С начала года задолженность предприятий ЖКХ выросла на 7% и составила 1,7 млрд рублей.

Низкий уровень оплат вынуждает гарантирующего поставщика каждое лето идти на крайние меры и отключать котельные от электроэнергии. В этом году под ограничение попали предприятия, обеспечивающие теплом 18 районов области. Например, в Катав-Ивановском районе обесточены котельные МУП «Теплоэнерго», долг компании составляет 90 млн рублей. В Саткинском районе – МУП «УКЖКХ г. Бакала», МУП «Теплосервис», «Уралэнергогрупп», ООО «ЖКХ», п. Сулея. Общая сумма долга – 20 млн рублей. В Копейске отключены котельные ООО «ПКП Синергия», долг – 36 млн рублей. Единицы компаний, получив уведомления о планируемом отключении, внесли оплату или подписали соглашение о рассрочке. Большинство предприятий так и осталось бездействовать, несмотря на то, что отсутствие электроэнергии в период подготовки к отопительному периоду влияет на надежность котельных зимой.

«Уралэнергосбыт» выделил 7 территорий, где предприятия ЖКХ демонстрируют худшую платежную дисциплину: Златоуст – долг водоканалов и котельных 185 млн рублей; Миасс – 184 млн рублей; Катав-Ивановский район – 173 млн рублей; Саткинский район – 173 млн рублей; Челябинск – 125 млн рублей; Троицк – 121 млн рублей; Верхний Уфалей – 103 млн рублей.

Как отмечают в компании, отключение электроэнергии – это не панацея, а всего лишь один из способов обратить внимание на проблему. Предприятия ЖКХ Челябинской области занимают лидирующие позиции по уровню неоплат за топливно-энергетические ресурсы и показывают худшую платежную дисциплину в Уральском федеральном округе. Процент платежей за электроэнергию в сфере ЖКХ на 7% ниже общероссийских показателей.