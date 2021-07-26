Южноуральцам покажут передовые технологии в сельхозпроизводстве

С 30 по 31 июля в поселке Тимирязевский (Челябинская область, Чебаркульский район) пройдет областная сельскохозяйственная выставка «День поля – 2021».

«День поля» - это главные достижения и перспективные наработки агропромышленного комплекса: современная сельхозтехника, продукция южноуральских производителей, выставка сельскохозяйственных животных, широкий спектр ветеринарных препаратов, удобрений и средств для защиты растений от вредителей и многое другое. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Челябинской области.

Выставка «День поля – 2021» будет интересна не только для аграриев. Всех посетителей ждет яркий и зрелищный праздник. Отличное настроение гостей поддержат выступления творческих коллективов региона и розыгрыш подарков среди посетителей мероприятия. Счастливчикам достанутся: мотокультиватор, бензопила, перфоратор, коптильня и другие призы.

В рамках «Дня поля» впервые пройдут состязания по мастерству управления трактором, в финале которых определится лучший тракторист-машинист Челябинской области.