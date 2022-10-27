Южноуральцам рассказали о трендах в соцсетях

В Южно-Уральской торгово-промышленной палате 25 октября прошел обучающий вебинар о трендах в соцсетях для предпринимателей. Пользователи социальных сетей узнали, почему тексты в постах снова «в моде», и кому выгодно «уходить в Дзен».

По инициативе комитета ЮУТПП по информации и рекламе состоялся очередной «ликбез» для работающих на интернет-площадках предпринимателей. Спикером выступил постоянный партнер Южно-Уральской ТПП, эксперт-практик и преподаватель, соучредитель SMM-агентства «Символ роста» Сергей Полторак. Он рассказал, чем различается аудитория разных соцсетей, и какие площадки лучше всего подойдут для продвижения различных направлений бизнеса. Отдельное внимание спикер уделил особенностям работы с набирающей популярность блог-платформой Дзен.

Председатель комитета, заместитель директора по рекламе и продвижению ООО РИАНА «Урал-пресс-информ», Евгения Машенцева пригласила руководителей челябинских компаний вступать в ряды членов палаты и активно участвовать в деятельности общественных формирований.

«На наших мероприятиях предприниматели не только обучаются и продвигают свои инициативы, но и знакомятся между собой, объединяются по сферам интересов и бизнеса. Свежий пример – ИП Алексей Гневышев и компания «ИМЭКС», которые впервые встретились в Южно-Уральской ТПП, не так давно интегрировались в совместный бизнес-проект, связанный с выходом на маркетплейсы», - отметила Евгения Машенцева.

После окончания вебинара состоялось заседание комитета ЮУТПП по информации и рекламе. Участники обсудили планы работы на ближайшую перспективу.