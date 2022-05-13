Южноуральцев приглашают на семейный «Пикник на Алом»

В Челябинске в предстоящее воскресенье, 15 мая, пройдёт городской семейный фестиваль «Пикник на Алом». Площадкой мероприятия станет сквер Алое поле, сообщает пресс-служба мэрии. Мамы, папы, бабушки, дедушки и дети смогут поучаствовать в интерактивах и квестах, расширить кругозор на мастер-классах и открытых лекциях, попробовать новые спортивные направления, приобрести полезные знания и применить их в деле.

Большой городской праздник призван объединить семьи и показать, насколько интересным, весёлым и полезным может быть семейный отдых.

Организатором пикника выступает Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской. Педагоги и обучающиеся Дворца проведут интерактивные площадки и открытые тренировки, а также презентуют свои творческие номера.

«Дворец пионеров и школьников открывает свои двери для детей и взрослых уже 82 года, и, несмотря на возраст, остается актуальным, современным и востребованным. Семейный фестиваль, организованный Дворцом, – это большой праздник, созданный с любовью к семейным традициям и учетом потребностей современных детей и их родителей», – отмечает директор Дворца Юлия Смирнова.

Тематические площадки будут работать с 10:00 до 19:00. Вход свободный.

В 10 часов на главной сцене фестиваля команда студентов Челябинского государственного института культуры организует танцевальный клуб под открытым небом.

В 11 часов состоится торжественное открытие.

В 15 часов Мария Кольцов​а и ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского приглашают на авторскую детскую игровую​ программу «Дженни Пушка и поиск сокровищ», которая пройдет на площадке детского сада на Алом поле. Дженни Пушка соберет смелую и отважную команду детей от 5 до 8 лет на борт своего корабля. Ребята отправятся в увлекательное странствие на поиски сокровищ.

В 17 часов для любознательных посетителей «Пикника на Алом» студенты Колледжа культуры ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского организуют настоящие «Скандинавские игрища». Можно будет насладиться молодильными яблочками богини Идун и проверить интуицию в таверне богини Фреи. Все тайны мы вам, конечно же, не раскроем. Приходите сами и прочувствуйте эту загадочную атмосферу этнических традиций.

Для родителей также найдется занятие по душе - увлекательные мастер-классы, необычные лекции, возможность общения с психологами.