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Южноуральцев просят оценить «Ласточку»

Жителей Челябинской области просят высказать свое мнение по поводу курсирования нового скоростного электропоезда «Ласточка», который был запущен по маршруту «Челябинск - Магнитогорск» пятого ноября.

Опрос проводит Свердловская пригородная компания на своем официальном сайте.

У южноуральцев интересуются, как часто и с какой целью они совершают поездки из Челябинска в Магнитогорск или наоборот, каким видом транспорта предпочитают пользоваться, что знают о запуске высокоскоростного поезда.

У жителей области спрашивают, в какое время, по их мнению, «Ласточка», должна отправляться из Челябинска и когда из Магнитогорска. СПК готова услышать и иные предложения южноуральцев по данному маршруту.

Напомним, на сегодня «Ласточка» ежедневно отправляется из Челябинска в 17 часов 55 минут и прибывает в Магнитогорск в 22 часа 15 минут. Во время пути электропоезд останавливается на станциях Троицк, Тамерлан и Карталы. Из Магнитки «Ласточка» выезжает в шесть часов 32 минуты и прибывает в областной центр в 10 часов 52 минуты.

«Ласточка» сообщением Челябинск - Карталы отправляется ежедневно с пригородного вокзал Челябинска в семь часов 47 минут и прибывает в Карталы в 10 часов 39 минут. Обратный поезд отправляется со станции Карталы в 18 часов 43 минуты, прибывает в Челябинск в 21 час 40 минут.

Поезд оснащен всем необходимым для комфортного путешествия: системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, экологически чистыми туалетными комнатами, системами видеонаблюдения и информационными табло.

«Ласточки» также полностью адаптированы для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В них предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, позволяющие осуществлять посадку и высадку с низких платформ, имеются места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Приобрести билет на скоростные электропоезда «Ласточка» можно за 10 суток до отправления в пригородных кассах и терминалах самообслуживания, а также на сайте АО «СПК» и с помощью мобильного приложения «Пригород».

Проезд по маршруту Челябинск – Магнитогорск для класса «стандарт» обойдется в 750 рублей и для класса «бизнес» - 1990 рублей.

На маршруте действуют все федеральные и региональные льготы, в том числе скидка 50% на проезд для студентов и школьников. Для оформления проездных документов и посадки в поезд необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.