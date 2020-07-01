Южноуральцы голосуют за присвоение почетных званий Магнитогорску и Челябинску

Сегодня, первого июля, - основной день голосования за поправки в Конституцию РФ - жители Челябинска и Магнитогорска могут отдать свой голоса и за присвоение этим городам звания «Город трудовой доблести».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина Текслер приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам в Основной закон страны и поддержали Челябинск и Магнитогорск в борьбе за почетное звание.

«Сегодняшний день еще ознаменован тем, что в Челябинске и Магнитогорске идет голосование за присвоение звания «Город трудовой доблести». Это то, что ждут наши жители, и это сделать нужно обязательно, - отметил Алексей Текслер. - Уверен, что голос каждого будет услышан при принятии этого решения».

На территории городов, которым будет присвоено почетное звание, установят памятную стелу, на которой появится герб и текст президентского указа о присвоении звания «Город трудовой доблести». И трижды в год – на Первомай, в День Победы и на День города –будут проводиться праздничные мероприятия и запускаться салюты.

Напомним, первого марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон № 41-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Это высокое звание предполагается присваивать тем городам, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на городских промышленных предприятиях во время Великой Отечественной войны.

В годы войны Магнитогорский металлургический комбинат стал одним из крупнейших арсеналов по снабжению армии боеприпасами и вооружением. Здесь ковалась броня, изготавливались снаряды, гранаты и мины, отливались башни для танков. ММК в годы войны давал металла больше, чем Италия, Польша, Чехословакия, Испания, вместе взятые. Каждый третий снаряд и броня каждого второго танка были сделаны из магнитогорской стали. Заслуги комбината в годы войны были отмечены орденами Ленина (1943) и Трудового Красного Знамени (1945). Более 30 тысяч работников ММК награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», свыше двух тысяч магнитогорцев стали орденоносцами.

В начале войны Челябинск обрел второе, неофициальное имя - Танкоград. Танк Т-34, выпускаемый на ЧТЗ, был основной боевой машиной Советской армии на фронте. Всего за годы войны Танкоградом было произведено более 18 тысяч боевых машин, что составляет пятую часть от всех выпущенных в стране. На заводе имени Колющенко было освоено производство установки БМ-13 - знаменитых «Катюш». Кроме того, предприятия города в годы войны производили дизель-моторы, боеприпасы, электрооборудование для боевых машин, бронированные стекла для самолетов и другую продукцию.