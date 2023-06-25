Южноуральцы могут онлайн получить медико-психологическую помощь

Жители Челябинской области могут оперативно и бесплатно получить бесплатную медико-психологическую помощь, позвонив на «горячую линию».

За помощью может обратиться южноуралец любого возраста, у кого возникли проблемы, например, постоянное чувство тревоги, неуверенности, всё валится из рук, ничего не хочется делать.

Специалист внимательно выслушает, поможет советом и подскажет, куда можно обратиться с конкретной проблемой, если требуется.

Звонки принимают в будние дни с восьми до 16 часов по телефону 8 (908) 700-71-61. Кроме того, можно в любой день позвонить на телефон доверия 8 (351) 269-77-77 с 17 часов вечера до восьми часов утра.