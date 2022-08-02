Южноуральцы могут получить российский паспорт за пять дней

Сократились сроки оформления российского паспорта.

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области информирует о сокращении срока оформления внутреннего российского паспорта. Граждане Российской Федерации могут оформить внутренний паспорт за пять рабочих дней в независимости от места и формата подачи заявления. Ранее срок оформления паспорта при обращении по месту жительства составлял до десяти дней, в случае замены не по месту жительства – до 30 дней.

Заявление о выдаче, замене паспорта можно подать в любое подразделение по вопросам миграции территориального органа внутренних дел или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (функций).

Приоритетным остается подача документов на получение или замену паспорта через Единый портал государственных и муниципальных услуг со скидкой при уплате государственной пошлины в 30% и одним посещением миграционного подразделения.

Информация о порядке и способах подачи заявлений на выдачу (замену) паспортов, а также перечень необходимых документов и график приёма граждан размещены на сайте ГУ МВД России по Челябинской области в разделе «Государственные услуги». Телефоны для справок: 8 (351) 239-09-65, 239-10-55, 239-10-33.