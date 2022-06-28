Южноуральцы могут пожертвовать на строительство храма в Челябинске

Жителей Челябинской области просят помочь в строительстве храмового комплекса в честь Рождества Иоанна Предтечи. Он возводится на берегу реки Миасс (микрорайон ЧГРЭС, слева от больницы №5, напротив Заячьего острова).

Первым на территории комплекса будет возведен малый храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского. «Мы подаём документы для получения разрешения на строительство малого храма святителя Спиридона Тримифунтского», - поделился настоятель Владимир Панарин и обратился к южноуральцам с просьбой помочь в сборе недостающих средств для оплаты работы проектировщиков.

Напомним, в июле 2021 года Митрополит Челябинский и Миасский Алексий освятил Поклонный крест на месте строительства храма Рождества Иоанна Предтечи г. Челябинска, а седьмого июля совершили первый молебен.

В состав храмового комплекса войдет приют для матерей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, сестричество милосердия и общество трезвости.

Любой житель области может пожертвовать на строительство храмового комплекса. Любую сумму на сайте храмнаберегу74.рф. При пожертвовании от 500 рублей на одно имя выдадут сертификат на именной кирпичик в стену храма (пришлют на электронную почту).

«Имя человека, за которого внесено пожертвование, будет написано в стене храма. Подать можно на имя как живого, так и усопшего; как крещёного, так и некрещёного, - пояснили в храме. - Именной кирпичик в стене храма – это не просто вечное поминовение. Это ещё и возможность сотворить милостыню за некрещённых и людей другой веры».