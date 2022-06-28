Южноуральцы могут собрать книги для детей ДНР и ЛНР

Министерство Просвещения Российской федерации совместно с Российским движением школьников (РДШ) и гуманитарной миссией #МЫВМЕСТЕ запустило федеральную акцию по сбору детских книг «Дети – детям».

Как сообщает пресс-служба РДШ, в рамках акции все желающие смогут передать детям Донецкой и Луганской народных республик детскую литературу: рассказы, сказки, повести, сборники произведений для детей и т.п., а также пригласить к участию других ребят со всех уголков России.

Для сбора книг в регионах организованы пункты сбора в ресурсных центрах Российского движения школьников, в региональных отделениях Российского движения школьников, в образовательных организациях, на территории которых осуществляют свою деятельность добровольческие отряды-участники Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы», в региональных штабах гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ, а также в центрах сбора гуманитарной помощи на базе профессиональных образовательных организаций.

Из пунктов сбора все собранные книги будут отправлены детям ДНР и ЛНР.

Акция проходит с 27 июня по 20 августа 2022 года.