Южноуральцы отправили участникам СВО спецоборудование и письма детей

Ценный груз – специальное оборудование, необходимые вещи и детские письма - отправили для участников специальной военной операции (СВО) из Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта Челябинской области, для парней из танкового полка были закуплены квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, прицелы, кронштейны и зарядные устройства.

Ценная посылка будет доставлена южноуральским военнослужащим танкового полка в зону СВО вместе с партией гуманитарной помощи. В ней также дизельный генератор, 200 спальных мешков, 200 пар весенних сапог, 100 комплектов термобелья, 100 налобных фонарей, продукты, медикаменты, средства гигиены.

Но самыми трогательным подарком для наших парней станут письма от учащихся 11-го лицея и детей Снежинска.

Эта партия гумпомощи уже выехала из Челябинска и направляется на передовую.