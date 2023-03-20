20.03.2023
Южноуральских ветврачей будут судить за получение взяток
20.03.2023
Обновленная «Студия 22» приглашает челябинцев на квартирник с джемом
20.03.2023
Южноуральцы отправили участникам СВО спецоборудование и письма детей
20.03.2023
В Челябинской области назвали самые популярные свадебные даты 2023-го
20.03.2023
В Челябинске влюбленные смогут жениться в городских парках
20.03.2023
Хотел устроиться сиделкой: житель Череповца ограбил старушку в Челябинской области
Южноуральцы отправили участникам СВО спецоборудование и письма детей
06.03.2023
В храме Коркино начала работу мастерская по изготовлению окопных свечей
02.03.2023
Путин - об украинских неонацистах: Ничего у них не получится - мы их дожмём
02.03.2023
Украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области
21.02.2023
Путин предложил установить для всех участников СВО отпуск не менее 14 дней каждые полгода
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
18.03.2023
«Худсовет» для молодёжи Челябинска – это классная классика
18.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
17.03.2023
В Магнитогорске стартовал чемпионат России по тайскому боксу
17.03.2023
Челябинская область готовится к «большой воде»
16.03.2023