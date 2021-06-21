Южноуральцы в День памяти и скорби вспомнят погибших в Великой войне

Во вторник, 22 июня 2021 года, – День памяти и скорби в Российской Федерации. Ровно 80 лет назад в этот день фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война 1941–1945 годов.

В этот день народы России скорбят по своим соотечественникам, которые ценой жизни защитили свое Отечество. На территории всей страны приспускаются государственные флаги, а в учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

В городах Челябинской области пройдут митинги и другие мероприятия, посвященные скорбной дате.

В 14 часов 15 минут (в 12 часов 15 минут по московскому времени) состоится всероссийская Минута молчания. Именно в эти минуты, в 1941 году, жителям Советского Союза официально сообщили о нападении фашистской Германии и начале Великой Отечественной войны.

В Челябинске акция пройдет на площадке мемориала «Память» (улица Блюхера, Лесное кладбище). В туристическом лагере заповедника «Аркаим» по системе оповещения будет дано объявление о начале акции и запущен метроном.

Кроме того, сразу после акции в Челябинске добровольцы общероссийских движений «Бессмертный полк России», «Волонтеры Победы», «Поисковое движение России», «Молодежка ОНФ», волонтёрского движения «Помогают сильные», ВПЦ «Вымпел», курсанты военно-учебного центра при ЮУрГУ проведут акцию «Свеча памяти» - выложат свечами и зажгут крупномасштабную огненную картину с изображением памятника. Финальная часть мероприятия состоится в 22 часа.

В заповеднике «Аркаим» в течение всего дня в конференц-зале музея будут демонстрировать кинохроники и художественные фильмы о Великой Отечественной войне.

Сотрудники заповедника присоединятся к Всероссийской акции «Свеча памяти». В 2021 году акция пройдет онлайн и очно во всех городах-героях и городах воинской славы нашей страны.

Жители Челябинской области могут присоединиться к акции и зажечь свою «Свечу памяти» на сайте деньпамяти.рф. Участие в акции бесплатно.

По количеству свечей, зажженных на сайте, будут выделены средства на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны: один виртуальная свеча – это один рубль. Все средства будут направлены Благотворительным фондом «Память поколений» на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Кроме того, в Челябинске в парке Гагарина неподалеку от летней эстрады Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история» представит выездную тематическую программу «Танкоград: о доблести, о подвигах, о славе». Познакомившись с уникальными архивными фотографиями и документами, посетители смогут погрузиться в Челябинск военных лет, а благодаря современным VR-технологиям у каждого будет уникальная возможность перенестись в 40-е гг. прошлого столетия и увидеть своими глазами события Великой Отечественной войны (площадка будет работать с 12 часов до 19 часов 30 минут).

В 14 часов в Публичной библиотеке состоится презентация печатной версии книги «Полевая почта - Южный Урал». В издание вошло более 550 писем от южноуральских фронтовиков. Все документы были предоставлены жителями нашей области: они приносили их в Публичную библиотеку, присылали сканы писем на электронную почту или отдавали в библиотеки своих населенных пунктов. Каждое письмо было расшифровано волонтером с сохранением авторского стиля (синтаксиса и пунктуации автора).

В 18 часов на летней эстраде парка Гагарина состоится концерт народного артиста России Дмитрия Певцова в сопровождении Певцов - оркестра с программой «Эхо Победы». В программе - песни военных лет, стихи.

СПРАВКА

Война длилась 1418 дней и ночей. По данным областного военкомата, с территории Челябинской области за годы войны было призвано 324 тысячи 326 человек. Каждый второй южноуралец - 157 тысяч 976 человек - не вернулся к мирной жизни. Всего на войне погибло почти 27 миллионов человек. На оккупированной территории оказались более 84,8 миллиона человек, из них свыше 13,5 миллиона были уничтожены.

Но вместе с тем советские люди продемонстрировали мужество, стойкость и беспримерный героизм.

Был создан проект «Без срока давности», чтобы сохранить память о людях, которые отдали свои жизни за освобождение Родины. На сайте безсрокадавности.рф можно найти сотни архивных документов и узнать о поисковых работах.

Весной 2021 года южноуральские поисковики за две недели Вахты Памяти в Ленинградской области подняли останки 127 солдат. Их захоронили в братской могиле на мемориале «Синявские высоты» Ленинградской области.

«В двух воронках был обнаружен сброс, в котором было поднято 127 человек и три медальона, два из них были с заполненными вкладышами. Сейчас их отправили на экспертизу в Москву. Нашими отрядами, которые работали в урочище Тортолово, было поднято более 25 человек. Нашли некоторые документы, а также накладную рукоятку пистолета ТТ. Она тоже именная, и мы постараемся установить судьбу бойца», – рассказал об итогах экспедиции председатель Челябинского регионального отделения «Поискового движения России» Евгений Гуринович.