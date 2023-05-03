Южноуральцы выбирают трикотаж. Эксперты рассказали про рост интереса к местным фабрикам

Востребованность сайтов с предложениями трикотажных изделий от фабрик в Челябинской области в этом году увеличилась в 2,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные приводит пресс-служба компании МегаФон после изучения обезличенных данных пользовательских обращений к десяткам интернет-ресурсов. Как отмечают аналитики оператора – в тренде местные трикотажные изделия.

В 11 раз увеличился интерес к продукции носочной фабрики. В 2-2,5 раза увеличился интерес к изделиям фабрик Челябинска и Челябинской области , которые производят женское белье и трикотажную одежду.

Рост производства швейных фабрик подтверждают и данные Челябинскстата. В январе — феврале 2023 года он составил 2,2 к аналогичному периоду 2022 года. В итоге совокупно в январе — феврале челябинские швейники выпустили продукции на 737 млн рублей.

Наибольшее внимание к южноуральскому производству в этом году, помимо жителей самой Челябинской области, проявляли потенциальные заказчики из Свердловской, Тюменской, Кировской и Курганской областей, Югры, Ямала, а также из Москвы, Уфы и Краснодара.

Эксперты также отметили увеличение трафика на сайты местных производителей различных напитков. В целом с начала 2023 года интерес к ним вырос в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом.