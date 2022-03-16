Южноуральцы жалуются на отсутствие жизненно важных препаратов в аптеках

Жители Челябинской области жалуются губернатору на отсутствие жизненно важных медикаментов и просят губернатора помочь.

В частности, в аптеках перестали продавать Эутирокс и L-тироксин. Эти препараты назначают при дефиците гормонов щитовидной железы и принимать их нужно постоянно. Но вдруг они неожиданно исчезли, как и противоэпилептические медикаменты.

«Подскажите, пожалуйста, будет ли поступление в Челябинской области препаратов Эутирокс и L-тироксин? В аптеках и на заказ данные препараты отсутствуют. Они необходимы на постоянной основе. Ранее нас уверяли, что дефицита медикаментов не будет, а что в итоге?», - пишет Леся Милова в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!», ВКонтакте.

Лекарства от щитовидной железы пропали и из аптек Миасса. из аптек «Люди нуждаются в каждодневном употреблении этого препарата. Как быть теперь? Это же ужасно», - пишет Елена Журавлева и просит губернатора принять меры, хотя бы заменители этого препарата поставить в аптеки.

«Очень хотелось бы получить ответ на этот вопрос и как можно быстрее. Это вопрос жизни и смерти», - добавляет Елена.

Жители также рассказывают губернатор об исчезновении противоэпилептических лекарственных средств – Карбамазепин, Финлепсин. Жалобы поступают из разных городов области.

«Я сейчас звонила по телефону на упаковке в Москву на фабрику, мне ответили, что выпускают этот препарат ежедневно и не могут понять, из чего сделали проблему, им звонят со всей России», - рассказала Наталья Тарасова. При этом Ольга Дерескова, что, некоторые люди, скупая пачками лекарство про запас, сами создают дефицит.

Жителям области рекомендовали при отсутствии в аптеках необходимых им медикаментов обращаться к лечащему врачу для замены их подходящим аналогом.

Министерство здравоохранения Челябинской области отвечает за закупку лекарственных препаратов для льготной категории населения. Сбоев в обеспечении медикаментами этой категории в области не наблюдается.

«На данный момент работа по обеспечению федеральных и региональных льготников по линии минздрава области проходит в штатном режиме», - пояснили агентству в ведомстве. - Министерство регулярно проводит процедуры закупки. Запасы лекарственных и медицинских препаратов на данный момент позволяют осуществлять бесперебойное обеспечение для всех льготных категорий граждан».

При отсутствии иностранных препаратов на рынке, для пациентов можно будет подобрать в индивидуальном порядке вместе со специалистами российские аналоги лекарственных препаратов.