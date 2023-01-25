Южноуральская модель Ирина Шейк произвела сильное впечатление на зрителей Недели моды в Париже

Имя известной модели Ирина Шейк, родившейся в Еманжелинске Челябинской области, снова зазвучало в новостях зарубежных и отечественных СМИ.

Поводом послужило участие в Неделе моды в Париже, где Ирина Шейк появилась на показе в чёрном платье с головой льва.

Образ создан дизайнерами бренда Schiaparelli как призыв беречь животных, сообщила «Газета.ру».