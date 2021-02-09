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Южноуральские аграрии готовятся к посевной кампании

В Челябинской области активизировалась подготовка к посевной кампании 2021 года. В агрохозяйствах завершается ремонт тракторов и сеялок. Первостепенная полевая задача, которая стоит перед аграриями в начале посевной кампании, — накопить и сохранить влагу.

По данным минсельхоза Челябинской области готовность техники в среднем оценивается на 66%, закупаются недостающие семена, приобретается топливо. План сбора урожая – один миллион 800 тысяч тонн зерна в весе после доработки, 150 тысяч тонн масличных культур, 100 тысяч тонн картофеля и 35,5 тысячи тонн овощей открытого грунта.

«Нужно сохранить влагу в почве, потому что запасов, которые образовались прошлой осенью, в полтора раза меньше средних многолетних значений. Особенно мало влаги в почве традиционно на юге региона — в Кизильском, Агаповском, Карталинском, Брединском, Октябрьском районах. В то же время, зимой практически во всех районах Южного Урала осадков выпало заметно больше нормы, и нужно своевременно провести весенние агротехнологические работы, чтобы влага осталась на полях», - сказал первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин.

К яровому севу аграрии подойдут с хорошим агрофоном. С осени подготовлено 863 тысячи гектаров зяби и паров, это больше, чем год назад, на 10%. Соответственно, с учетом 570 тысяч гектаров стерни, предстоит масштабная работа по закрытию влаги — боронованию и прикатыванию.