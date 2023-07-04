04.07.2023
Очередная уловка мошенников: челябинец перевел деньги под предлогом проверки банка
03.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 4 июля (18+)
03.07.2023
Челябинск продолжает свой дорожный рывок
03.07.2023
Предприятие по переработке трупов животных организовало в Увельском районе «склад» под открытым небом
03.07.2023
Бастрыкин снова ждет доклада о ситуации с аварийным домом на Мира в Челябинске
03.07.2023
В Челябинской области разрыв между числом женщин и мужчин увеличился за два десятилетия
Южноуральские бойцы прислали с передовой «песнь» желторотого патриота
В военном «Камазе» участники СВО обнаружили птичью «колыбель»
13.06.2023
Челябинский «Ангел» награжден медалью «За отвагу»
08.06.2023
Погиб замкомандира добровольческого батальона «Южноуралец»
08.06.2023
Челябинские священники крестили на фронте более 200 бойцов
07.06.2023
Юрий Гагарин с передовой благодарит Народный фронт за помощь в приближении Победы
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023