Южноуральские бойцы прислали с передовой «песнь» желторотого патриота

Военный автомобиль, который бойцы из Челябинской области укрыли от врага маскировочной сетью, стал «колыбелью» для птенцов.

Видео, главными героями которого стали пернатые крохи, южноуральцы, участвующие в СВО, прислали с передовой челябинскому региональному отделению Народного фронта. Общественники, в свою очередь, охотно поделились видео со своими подписчиками, отметив, что «милота зашкаливает».

«Парни рассказали, что «Камаз» простоял в окопе несколько дней. А когда появилась необходимость воспользоваться им, под маскировочной сетью, прямо на бампере, они нашли гнездо с целым семейством внутри», - рассказали в Народном фронте, отметив, что желторотики нисколько не испугались военных и продолжали крепко спать в уютной «постели».

Лишь один активный птенец смело вытянул шейку и открыл рот, прокричав патриотическое: «За Донбасс!» (конечно, же крылатому малышу помогли «заговорить», а точнее сказали за него – хорошо, что наши бойцы не теряют способности шутить на передовой и радуются жизни, несмотря на все трудности).