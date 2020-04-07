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Южноуральские газовики обеспечивают бесперебойность газоснабжения региона

Общество
Сегодня, 18:12

Южноуральские газовики обеспечивают безопасность и бесперебойность газоснабжения региона. 

В режиме смоизоляции, введенном в Челябинской области из-за коронавируса, специалисты и работники эксплуатационных служб, обеспечивающих безопасность и бесперебойное газоснабжения региона в зоне ответственности АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз», продолжают работать в штатном режиме. 

С начала действия ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции происшествий и инцидентов и аварий на объектах газовых сетей не было.

При проведении работ газовики соблюдают необходимые меры для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Ежедневно перед выходом на работу сотрудники проходят температурный контроль, обеспечены необходимыми средствами защиты: медицинскими масками, дезинфицирующими средствами для рук.

"Мы просим наших клиентов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации в условиях ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. При этом призываем строго соблюдать правила газовой безопасности, напоминаем о недопустимости самостоятельного монтажа и ремонта газового оборудования. Наш коллектив в свою очередь делает все необходимое для обеспечения безопасного и безаварийного газоснабжения", - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» Владимир Серадский.

Со следующей недели продолжится техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования по ранее составленному графику. В настоящий момент сотрудники газовой службы связываются с абонентами для подтверждения согласия на проведение работ.

Так же функционирует дистанционный сервис «Личный кабинет» на официальных сайтах АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз». С его помощью можно оформить запрос о предоставлении технических условий на подключение к газораспределительным сетям, отслеживать этапы выполнения договора, подать заявку на заключение договора на ТО ВДГО, консультироваться по вопросам газификации и правил использования газа в быту. 

Кроме того, для удобства получения услуг АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» существует мобильное приложение gazcom74, разработанное для устройств с операционной системой iOS, Android и представленного в интернет - магазинах приложений App Store, Google Play. С помощью мобильных сервисов можно в том числе произвести оплату за услуги газораспределительных организаций.

СПРАВКА

Согласно действующему законодательству ответственность за безопасную эксплуатацию работающих бытовых газовых приборов в домах и квартирах несут владельцы и лица, использующие газ.

Правила использования газа в быту запрещают оставлять без присмотра работающие газовые приборы (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).

Есть и еще несколько правил техники безопасности, которые нужно соблюдать:
- нельзя допускать к ним лиц, не контролирующих своих действий;
- нельзя допускать к газовым приборам маленьких детей и лиц, не прошедших инструктаж по безопасному использованию газа;
- нельзя пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;
- нельзя заклеивать решетки вентиляционных каналов;
- жителям частных домов необходимо следить за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов;
- при отсутствии тяги в них газовые приборы эксплуатировать нельзя;
- нельзя пользоваться печной газовой горелкой при закрытой вьюшке (шибере печи), чтобы продукты сгорания газа не скапливались в помещении;
- нельзя самостоятельно устанавливать или переставлять газовые приборы и баллоны;
- нельзя хранить баллоны сжиженного газа в квартирах, подвалах, на балконах и лоджиях;
- перед тем, как пользоваться газовыми приборами, необходимо
 предварительно проветрить помещение. Форточки должны быть открыты во время работы приборов;
- при запахе газа необходимо закрыть кран на приборе и перед прибором. Открыть окна, проветрить помещение. Нельзя зажигать спички, курить, включать и выключать электроприборы;
- при появлении запаха газа необходимо срочно вызывать аварийную бригаду.

Телефон аварийно-спасательной службы АО «Челябинскгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» - 04 (с мобильного -104), круглосуточно, без перерывов и выходных

 

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