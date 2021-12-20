Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник

Коллектив управления ФСБ России по Челябинской области вместе с коллегами из других регионов страны сегодня, 20-го декабря, отмечает День сотрудника органов безопасности Российской Федерации.

В уходящем году южноуральские контрразведчики во взаимодействии с правоохранительными органами боролись с терроризмом, экстремизмом, коррупцией во всех сферах жизни общества, раскрывали киберпреступления, обеспечивали безопасность при проведении крупных общественных и спортивных мероприятий, в том числе чемпионатов России, этапов кубков мира, выборов, форума глав регионов ШОС.

В текущем году УФСБ России по Челябинской области нейтрализовало три ячейки международных террористических организаций. В отношении сторонников террористов вступили в силу приговоры суда с общим сроком лишения свободы более сорока лет.

Кроме того, в рамках мероприятий по противодействию коррупции пресекалась деятельность расхитителей бюджетных средствах при реализации на Южном Урале национальных проектов и государственных программ в сфере цифровизации, строительства, жилищно-коммунального, дорожного и сельского хозяйства, образования, государственного оборонного заказа и инвестиционных проектов.

С января 2021 года руководителем УФСБ России по Челябинской области является генерал-лейтенант Иванов Дмитрий Валерьевич.

СПРАВКА

День работника органов безопасности Российской Федерации установлен указом президента Бориса Ельцина №1280 от 20-го декабря 1995-го года. До этого, в течение многих десятилетий, данный праздник советские органы госбезопасности отмечали неофициально - как День чекиста.

В 1917-м году, 20-го декабря, Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР (предшественника современных органов безопасности). Инициатором создания ВЧК был Владимир Ильич Ленин. Первым председателем ВЧК стал Феликс Дзержинский.

В настоящее время к органам государственной безопасности (или спецслужбам) относят такие службы, как ФСБ, СВР, ГУСП, ФСО, ранее входящие в состав КГБ СССР.