Южноуральские обувные компании увеличат объёмы выпуска продукции

Крупнейшие производители обуви в России – челябинская компания «Юничел» и «Магнитогорская обувная фабрика» – модернизируют своё производство для перехода на отечественные материалы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышлености Челябинской области. Сейчас компании находятся в поиске производителей, которые способны поставлять российские материалы, по качеству не уступающие зарубежным.

«Юничел» уже заменил иностранный полиуретан, идущий на изготовление подошв, на отечественный пластификат. Обувь на нём получается легкой, удобной и прочной. Теперь предприятие ищет альтернативу европейским ниткам, которыми до недавнего времени сшивали натуральную кожу.

«В своё время мы перешли на импортную фурнитуру, потому что качество заграничных ниток, немецких, итальянских, было выше. Сейчас надеемся, что подтянутся наши ниточники, и мы сможем найти основную массу компонентов в России. Мы уже пробуем кировские и питерские нитки, а также различные комбинации. У нас в России производятся неплохие, приличного качества кожи. Могу отметить завод «Русская кожа», «Ярославский кожевенный завод». Это позволило нам отказаться от импортных кож, которые раньше закупались в Испании, Турции и Корее», – отмечает генеральный директор обувной фирмы «Юничел» Владимир Денисенко.

Также «Юничел» с 2019 года вступил в национальный проект «Производительность труда». Благодаря внедрению технологий бережливого производства пошив мужских полуботинок ускорился на 47%, потери по браку сократились на 50%, а ежемесячные объёмы производства и рост выручки увеличились на 10%. По данным Минпром региона, «Юничел» выпускает 10% всей изготавливаемой в России кожной обуви.

В поисках партнёров-поставщиков сырья находится и Магнитогорская обувная фабрика. В советские времена она производила 75% от всего объёма сапог и туфель, которые шили в Челябинской области. Сегодня предприятие готово обуть минимум полстраны благодаря недавней масштабной модернизации производственных мощностей, подчеркнули в министерстве.

Выстроить новые кооперационные цепочки, помочь поставщикам и потребителям из самых разных отраслей узнать друг о друге призван Региональный центр импортозамещения. На Южном Урале он открылся по инициативе губернатора Алексея Текслера.