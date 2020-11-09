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Южноуральские полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей

Общество
Сегодня, 14:52
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Автор: 
Инна Шемаева

В рамках дня памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической ситуации состоялось - возложение цветов к мемориалу «Солдатам правопорядка». В мероприятии принял участие главный полицейский Южного Урала Андрей Сергеев. Память тех, кто не вернулся домой со службы, стражи порядка почтили минутой молчания.

Профессия сотрудника полиции - одна из самых опасных в современном мире. Вступая в противоборство с преступниками, стражи порядка ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску. К сожалению, не обходится без потерь.

Имена полицейских, погибших в служебных командировках на территории Северо-Кавказского региона, а также в борьбе с преступностью в Челябинской области высечены на мраморных плитах мемориального комплекса «Солдатам правопорядка».

В регионе 130 полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей, навечно занесены в списки сотрудников южноуральской полиции.

«В наших сердцах всегда будет жить гордость за земляков, честно выполнивших свой долг перед Родиной и народом и отдавших за это самое главное – свою жизнь. Каждый – образец мужества и верного служения Отечеству. Сотрудники, вставшие на защиту безопасности и покоя граждан ценой собственной жизни, являются примером для всех полицейских, кто сейчас борется с преступностью и обеспечивает правопорядок», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Памятные мероприятия прошли во всех городах Челябинской области.

Так, в Брединском районе полицейские посетили места захоронения стражей правопорядка - начальника Троицкого уездного политбюро Гербанова, капитана милиции Курочкина, лейтенанта милиции Севостьянова, прапорщика милиции Дусянова. Все они в минуту смертельной опасности остались верными присяге, проявили стойкость и мужество.

В Златоусте действующие сотрудники и ветераны системы МВД также возложили цветы к подножию мемориального комплекса, расположенного на территории отдела полиции.

«В городском округе насчитывается 22 сотрудника органа внутренних, погибших в «горячих точках» или в родном городе на службе. В годы Великой Отечественной войны свои жизни отдали 40 златоустовских милиционеров», - сообщила официальный представитель ОМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

«Магнитогорские полицейские и ветераны так же почтили память своих коллег у мемориального комплекса «Солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга». За 90 лет магнитогорский гарнизон потерял 28 сотрудников ОВД. Кто-то погиб, охраняя правопорядок вдали от родного города, а кто-то отдал свою жизнь, спасая чужую от преступных посягательств здесь, на южноуральской земле», - сказала официальный представитель УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

В Саткинском районе в память сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, полицейские провели турнир по волейболу.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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