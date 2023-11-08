Южноуральские полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей

Сегодня, восьмого ноября, в Челябинской области состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти погибших сотрудников органов внутренних дел. В этот день вспоминали тех южноуральцев, кто отдал свою жизнь, героически сражаясь в годы Великой Отечественной войны, обеспечивая конституционный порядок на Северо-Кавказском регионе или вступая в противоборство с преступностью в родном крае. Имена 232 сотрудников правоохранительных органов золотом нанесены на мраморные скрижали мемориального комплекса «Солдатам правопорядка». Каждый из них вписал свою страницу в героическую историю Челябинской области. Южный Урал помнит каждого и гордится их подвигом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Руководство Главного управления МВД России по Челябинской области во главе с генерал-лейтенантом полиции Михаилом Скоковым с большим трепетом и уважением относятся к памяти безвременно ушедших коллег, помогают их родным и близким не падать духом после тяжелой утраты. Для членов семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, сегодня областным Главком были организованы памятные мероприятия, на которые прибыли гости из разных уголков Южного Урала.

Приглашенными участниками памятного мероприятия, проходившего в концертном зале Дворца пионеров и школьников имени Н.К. Крупской, также стали ветераны органов внутренних дел и представители Общественного совета. Собрались все те, кто хранит в себе память о мужестве и доблести сотрудников органов внутренних дел.

С волнительной речью выступил начальник Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков: «Дорогие мамы, отцы, родные и близкие погибших наших ребят! Глядя в глаза присутствующих родителей, сложно подобрать нужные слова, потому что понимаешь, что тяжелее утраты близкого человека нет в жизни. От всего личного состава выражаю вам глубокую и бесконечную признательность, благодарность за ваше терпение, усердие и мужество. Спасибо вам за то, что нашли возможность продолжить жить, растить и воспитывать детей. Двери Главного управления для вас всегда открыты: каждый сотрудник и руководитель обязательно выслушает любые ваши проблемы и придет на помощь».

День сегодняшний по-прежнему приносит новые вызовы, на которые полицейские достойно отвечают. С учетом современных реалий сотрудники органов внутренних дел региона как во все времена бесстрашно встают на защиту мирных жителей, обеспечивая правопорядок во всех уголках нашей страны.

«Сегодня мы выполняем очень сложные задачи: наши ребята отправляются в служебные командировки в зону проведения специальной военной операции, - продолжил речь начальник Главка Михаил Скоков. - Наши ребята рискуют, стремясь выполнить поставленные задачи и обеспечить безопасность граждан в новых регионах страны. И это наш выбор. В свое время такой же выбор сделали ваши сыновья, мужья, отцы. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах. Мы и последующие поколения будут его помнить и учиться на примере героев».

Профессия сотрудника полиции – одна из самых опасных в современном мире. Вступая в открытое противоборство с преступниками, полицейские ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску ради жизни, мира и спокойствия. В продолжение выступления генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков обратился к присутствующим руководителям создать все условия, чтобы потерь среди личного состава больше не было, а имена героев – не забыты. Их подвиг великий и бесценный и в памяти потомков должен жить вечно.

Начальник ГУ МВД области пожелал всем присутствующим родственникам погибших сотрудников правоохранительных органов здоровья, благополучия и мирного неба над головой. После сказанных слов искренней благодарности от имени многотысячного коллектива стражей правопорядка приглашенным гостям вручили букеты цветов и подарки от руководителей градообразующих предприятий Валерия Бондаренко, Александра Кретова и Бориса Видгофа, которые чтят память погибших защитников правопорядка и с уважением и трепетом относятся к семьям погибших.

Трепетные слова о подвигах погибших прозвучали в речи председателя Челябинской региональной организации Общероссийской общественной организации ветеранов ОВД Валерия Маскаева: «Нельзя научиться любить живых, если мы не чтим память ушедших. Сегодня этот принцип руководством Главного управления МВД области полностью выполняется. И мы этим гордимся. Вы все члены нашей большой семьи. Мы чтим каждого, кото нет с нами, кто отдал свою жизнь ради нашего благополучия. Огромное вам спасибо, что вы воспитали достойных сынов отечества».

Мероприятие в концертном зале Дворца пионеров и школьников имени Н.К. Крупской завершилось концертной программой. Солисты ведомственного ансамбля исполнили патриотические и трогательные песни.

Затем все участники прошли к мемориальному комплексу «Солдатам правопорядка», где прошел митинг, посвященный Дню памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. В нем приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, начальник регионального полицейского Главка МВД Михаил Скоков, представители ведомственного Общественного совета, близкие и родственники героев, курсанты, действующие сотрудники и ветераны органов внутренних дел и других силовых структур.