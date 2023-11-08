08.11.2023
В Еманжелинском районе водитель «БМВ» задавил пожилую женщину
08.11.2023
В Каслях открылся новый виртуальный концертный зал
08.11.2023
В Челябинске ограничили движение транспорта по улице Энгельса
07.11.2023
Челябинцы завоевали 17 наград Кубка России по плаванию для спортсменов с ПОДА
07.11.2023
«Хутор, престиж и котик»: НХТ приглашает челябинцев на премьеру спектакля о молодых и для молодых
07.11.2023
Задержан убийца женщины, чьи обугленные останки нашли на деревенском кладбище
Южноуральские полицейские почтили память погибших коллег
04.11.2023
Полицейские творчески поздравили жителей Челябинской области
03.11.2023
Полицейские провели встречу с лидерами национальных диаспор Челябинской области
01.11.2023
Как получить водительские права в праздничные дни
31.10.2023
Михаил Скоков проинспектировал центр временного содержания иностранных граждан
Масса интересного ждет гостей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве
07.11.2023
В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог
07.11.2023
Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения
07.11.2023
Южноуральцы увидели зрелищные полярные сияния
06.11.2023
Губернатор и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства
04.11.2023