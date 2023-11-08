Южноуральские полицейские почтили память погибших коллег

Полицейские Челябинской области почтили память погибших коллег, зачитав трогательное стихотворение.

Восьмое ноября‑ День памяти сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, уточнили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Имена 232 сотрудников, не вернувшихся со служебного задания, высечены на мраморных стелах мемориального комплекса «Стражам правопорядка». У каждого из них – своя судьба и свой подвиг: одни сражались в годы Великой Отечественной войны, другие выполняли задачи по поддержанию конституционного порядка в Северо-Кавказском регионе, третьи боролись с преступностью родного края. В память о них солистка вокального ансамбля ГУ МВД области Лолита Елкина зачитала проникновенные строки произведения «Любимые не умирают», автором которого является Дарья Горина.

Сотрудники полиции помнят и чтут коллег и товарищей, которые ценой своей жизни спасли людей от опасности. Память о героях, чьи имена вписаны в героическую историю Челябинской области будет жить вечно и передаваться от поколения к поколению.