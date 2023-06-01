01.06.2023
В Магнитогорске в квартире взорвался электросамокат
31.05.2023
В Челябинской области набирают популярность ресурсные классы для особых детей
31.05.2023
Назначены дополнительные поезда из Челябинска к Черноморскому побережью
31.05.2023
На Южном Урале становится доступнее медпомощь детям
31.05.2023
В Челябинске запускают летний автобусный маршрут от областной больницы до санатория «Изумруд»
31.05.2023
Жительница Трехгорного заплатит за костер в лесу у реки Юрюзань
Южноуральские полицейские подготовили музыкальное поздравление в День защиты детей
26.05.2023
В Сосновском районе задержан сексуальный маньяк
25.05.2023
Последние звонки в Челябинске под присмотром полицейских
18.05.2023
Челябинец угнал машину умершего человека
17.05.2023
Южноуральцев предупреждают: Мошенники представляются операторами сайта «Госуслуги»
В Челябинской области за сутки ликвидировано пять лесных пожаров
31.05.2023
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023